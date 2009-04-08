Duvarı delip firar ettiler

Adana'da 3 mahkum, tedavi gördükleri hastanedeki odalarının duvarını delerek, firar etti.



Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (23), Kadir Ö. (19) ile Özcan Y. (32) isimli üç mahkum, Adana Kürkçüler Cezaevi'nden tedavi için getirildikleri Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde kaldıkları mahkum bölümünün duvarını deldi.



Deldikleri bölümden firar eden mahkumlar, aramalara rağmen bulunamadı. Kaçan mahkumların yakalanması için toplu taşıma araçları ile ticari taksilerde arama yapan emniyet güçleri, kent genelinde çalışma başlattı.

