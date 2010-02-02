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Yaşam

Duvarı deldiler, 8 kilo altını çalıp kaçtılar

Şırnak'ta bir kuyumcu dükkanının duvarını delen hırsızların, kasada bulunan 8 kilogram altını alarak kaçtıkları belirlendi.

02 Şubat 2010 02:00

T24 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kuyumcu dükkanının duvarını delen hırsızların, kasada bulunan 8 kilogram altını alarak kaçtıkları belirlendi.



Alınan bilgilere göre, kuyumculuk yapan İhsan Güneş, Orhan Doğan Caddesi üzerindeki iş yerine geldiği sırada dükkanının arka kısmında delik açıldığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede kasanın matkapla delinerek, içerisindeki 8 kilogram altının çalındığını tespit etti.

Cizre İlçe Emniyet Müdürü Aydın Akkoca, hırsızların kuyumcu dükkanına duvarı delerek girdiklerini ve iş yerinde güvenlik sistemi bulunmadığını söyledi.

İş yerine giren hırsızların gecenin yağmurlu olmasından faydalandığını ifade eden Akçakoca, şöyle dedi:

''Kasanın şifreli bölümünü delip 8 kilogram altını almışlar. Bu hırsızlık olayı Cizre'de şuana kadar yaşanan en büyük hırsızlık olayıdır. Olay Yeri İnceleme ekiplerimiz olay yerindeki gerekli bütün çalışmaları yaptı ve bulunan deliller, kalıntılar inceleniyor. Hırsızların dışarıdan geldiklerini ve burada bunlara bazılarının ön ayak olduğunu, bu sayede de bu olayın yaşandığını tahmin ediyoruz.''

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