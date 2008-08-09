İnsan hayatında teknolojinin artan rolünü gözlemleyerek entegre çözümler üretmeye çalışan firmalardan Panasonic’ten ilginç buluş. Televizyon, bilgisayar ve İnternet’in birleştirildiği bir cihaz günümüzde kulağa pek ilginç gelmemekle birlikte söz konusu cihazın genişliği 5.5 metreye ulaşıyorsa durum değişebiliyor.Panasonic üretimi duvardan duvara TV’de dokunmatik, interaktif bir ekran bulunuyor. Neredeyse komşuyla paylaşılabilecek kadar büyük olan ekran üzerinde TV izlenebildiği gibi, İnternet’te sörf, müzik dinleme, oyun oynama gibi aktiviteleri de gerçekleştirmek olası. İnteraktif yapısı ile ekran üzerinde basketbol oynamak veya piyano çalmayı öğrenmek de son derece kolay ve zevkli.Panasonic duvardan duvara TV’yle ilgili ayrıntılı bir tanıtım videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.