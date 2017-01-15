Duvara Türkiye laiktir, laik kalacak” yazan 4 genç gözaltına alındı!

Mersin’in Silifke ilçesinde duvarlara “Türkiye laiktir, laik kalacak” yazan CHP üyesi 4 genç, sabah saatlerinde evlerini basan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tarsus’ta ise 2 genç sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. Polis evdeki aramalarda 68 kuşağının devrimci öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın fotoğraflarına el koydu.

Mersin’in Silifke ilçesinde duvarlara laiklikle ilgili sloganlar yazan CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, CHP Silifke Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, CHP Silifke İlçe Yönetim Kurulu üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin dün sabah saatlerinde evlerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, “Arkadaşlarımız 2 hafta önce bazı binaların duvarlarına ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’ sloganını yazmışlar. Terör olaylarını kınamak için ‘bombalar patlıyor, biz ölüyoruz’ yazmışlar. Haklarında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılabilecekken gözaltına alındılar. Hepimizi alsalar da korkmadan cumhuriyeti, laikliği ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarsus’ta iki tutuklama

Tarsus’ta yaşayan 24 yaşındaki Emircan Durna ile 23 yaşındaki Okan Burak Keleş, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Durna’nın babası CHP Tarsus İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Durna, “BÖG diye bir örgüt varmış, tüm sol örgütlerin birleştiği bir örgütmüş. Çocukları onun propagandasını yapmakla suçluyorlar” dedi. Oğlunun sosyal medyada Cizre’deki operasyonları, Tahir Elçi’nin katledilmesini eleştiren paylaşımlar yaptığını, IŞİD, Osmanlı Ocakları ve AKP ile ilgili görüşlerini paylaştığını kaydeden Durna, Emircan’ın Mahir Çayan’ın “Erler çekilsin, rütbeliler gelsin” şeklindeki sözlerini paylaşmasının da soruşturma dosyasına girdiğini söyledi. Durna, “Polis evde arama filan yapmadı. Sadece Mahir’lerin, Deniz’lerin duvardaki fotoğrafını aldılar. Che fotoğrafına dokunmadılar” diye konuştu.

"Atatürk’ü sevmek suçsa..."

Oğlunun sadece TEMA Vakfı’na üye olduğunu söyleyen baba Durna, “Bizim çocuklarımız Atatürk’ü seviyorlar, Cumhuriyet’i seviyorlar. Bu suçsa hepimizi atsınlar zindana” dedi.

Okmeydanı'nda bir kahvehanede laiklik çağrısı yaptığı için tutuklanan iki gencin konuşması: