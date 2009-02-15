‘Duvara Karşı’ oyununa ödül

Fatih Akın'ın filminden operaya uyarlanan "Duvara Karşı" oyunu, Türk ve Alman toplumları arasında karşılıklı hoşgörünün artmasına vesile olduğu için "Avrupa Hoşgörü Ödülü"ne (European Tolerance Award) layık görüldü.



Avrupa Kültür Forumu tarafından bu yıl 4. kez verilen ödül, "Duvara Karşı" operasının bestecisi Ludger Vollmer ile oyunun yaklaşık 3 aydan bu yana sahnelendiği Bremen Tiyatrosu'nun Genel Müdürü Hans-Joachim Frey'e takdim edildi.



Opera oyunu öncesinde tiyatro salonunda, Bremen Eyaleti Kültür Bakanlığı Müsteşarı Carmen Emigholz, Bremen Tiyatrosu Genel Müdürü Frey, besteci Vollmer ve Avrupa Kültür Forumu Başkanı Dieter Kopp'un hazır bulunduğu bir basın toplantısı düzenlendi.



Çok sayıda Alman basın mensubunun da katıldığı toplantıda konuşan Kopp, operanın Türk ve Alman ilişkilerine büyük ölçüde katkı sağladığını belirterek, "Politikacılara bir anlam veremiyorum. Türkiye, büyük potansiyeliyle AB dışında bırakılamayacak önemli bir devlet" şeklinde konuştu.



Frey, opera oyununa gösterilen büyük ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ifade ederken, Müsteşar Emigholz da toplum içinde yaşayan insanların birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.



Vollmer ise ortaya çıkan eserin Almanlarla Türkler arasında önemli gelişmelere vesile olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



(AA)

