Duvara gömülü dolaptan 78 kilo esrar çıktı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir evde yapılan aramada duvara gömülü dolapta 78 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi’nde bulunan bir evde Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan izinle arama yaptı. Narkotik köpeğiyle evde yapılan aramada duvara gömülü bir dolaptan 78 kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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