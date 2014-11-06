Duvara 'Fuck religion' yazan gence beş ay hapis

Eskişehir'de, “The Exploited” adlı İngiliz punk müzik grubunun şarkısında yer alan ve Türkçe'de, "Dininizi s..." anlamına gelen "Fuck your religion" sözlerini duvara yazan üniversite öğrencisi D.D.'ye "tüm dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle beş ay hapis cezası verildi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, D.D.’nin avukatları, söz konusu şarkının dini protesto ettiğini ve din eleştirisinin de ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek, AİHM’in Müslüm Gündüz kararını dayanak gösteriyor.

‘Türkçe anlamını bilmiyordum’

Eskişehir’de, bu yıl 1 Mayıs kutlamasına katılan 24 yaşındaki D.D., yol üzerindeki bir duvara siyah sprey boyayla İngilizce “Fuck your religion” diye yazdı. Üniversiteli D.D., MOBESE kamerası kayıtlarından tespit edildi. Hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerini alenen aşağıladığı ve kamu barışını bozduğu” iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, D.D.’nin Türkçe “Dininizi s...” anlamına gelen sözlerini yazarak, “İnanan halkın benimsediği tüm dini değerleri aşağıladığı, eylemin yapıldığı zaman ve yer göz önüne alındığında dini inancı olan kişiler tarafından tepki vermelerinin muhtemel ve olağan olduğu, bu nedenle eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu” iddia edildi.



D.D., mahkemede yaptığı savunmada, yazıyı duvara yazdığı sırada, yolda giderken sevdiği bir müzik grubu olan The Exploited’ın bu parçasını dinlediğini ifade etti:

”Kutlamada arkadaşlarım bir şeyler yazarken, ben o gün dinlediğim müzik parçasından aklımda kalan kelimeleri yazdım. Yazdığım şeyin Türkçe anlamını bilmiyordum. Şarkının içerisinde geçtiği ve sevdiğim için bunu yazdım. Dine hakaret etme kastı gütmedim.”

Müslüm Gündüz kararı dayanak gösterildi

D.D.’nin avukatları Alper Can Aykaç ve Ayşegül Kumaş da cezaya dayanak olan yasada belirli bir dini inancın kastedildiğini ve duvara yazılan ifadede somut bir inancın kastedilmediğini kaydetti. Türkiye ’de İngilizce bilme oranının yüzde 17 olduğunu ve Eskişehir’de Türkçe dışında dil konuşulmadığını belirten avukatlar şu savunmayı yaptı:

“İngilizce bilen yüzde 17’lik kesim bile ‘Fuck your religion’ ifadesini tam olarak anlayamayabilir. Kaldı ki toplumumuzun eğitimli, genç ve kültürlü kesimi din konusunda böyle bir ifadeden tahkir olmuş hissetmez. Bu ifadenin toplumun küçük bir kesimi tarafından anlaşıldığı da açıktır.”

Söz konusu şarkının dini protesto ettiğini belirten avukatlar, dini değerleri eleştirenlerin de ifade özgürlüğünden yararlanması gerektiğini vurgulayarak, AİHM’in Müslüm Gündüz kararını dayanak gösterdi. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’sinde devam eden davanın son duruşması dün görüldü. Mahkeme, D.D.’ye beş ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını erteledi.



