T24 LogoT24 Logo
Gündem

Duvara çarpan motosikletli öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, kontrolden çıkıp,  yol kenarındaki duvara çarpan motosikletin sürücüsü Cihan Atkuşu (33), yaşamını yitirdi

25 Ekim 2018 12:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Bünyan ilçesinde, kontrolden çıkıp,  yol kenarındaki duvara çarpan motosikletin sürücüsü Cihan Atkuşu (33), yaşamını yitirdi. 
Kaza, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Selektör Sokak\'ta meydana geldi. Kur\'an kursundan çıkan Cihan Atkuşu, plakası öğrenilemeyen motosiklete bindi. Atkuşu yönetimindeki motosiklet, kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan 1 çocuk babası Atkuşu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cihan Atkuşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.    

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİ BünyanCihan AtkuşuCumhuriyet Mahallesi Selektör SokakKurAtkuşuKazadaBünyan Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24