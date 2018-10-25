Duvara çarpan motosikletli öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Bünyan ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki duvara çarpan motosikletin sürücüsü Cihan Atkuşu (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Selektör Sokak\'ta meydana geldi. Kur\'an kursundan çıkan Cihan Atkuşu, plakası öğrenilemeyen motosiklete bindi. Atkuşu yönetimindeki motosiklet, kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan 1 çocuk babası Atkuşu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cihan Atkuşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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