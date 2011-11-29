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'Duvağımı bile kocam taktı'

Barselona’da geçen ay Erdinç Bekiroğlu ile evlenen Pelin Karahan, sürpriz nikâhın detaylarını anlattı

29 Kasım 2011 02:00


 T24-  Barselona’dageçen ay Erdinç Bekiroğlu ile evlenen Pelin Karahan, sürpriz nikâhın detaylarını anlattı: “Bilmediğimiz insanların arasında yalnızca ikimizdik. Gelinliğimi kendim giydim, duvağımı Erdinç taktı.”




Hürriyet'in haberine göre, “Kavak Yelleri” dizisindeki Aslı rolüyle ünlenen Pelin Karahan, geçtiğimiz ay pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile yıldırım nikâhıyla evlenmişti. Genç oyuncu, Barselona’da baş başa kıydıkları nikâhın detaylarını Gelin dergisine verdiği röportajda anlattı.

Bekiroğlu ile birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söyleyen Karahan, Barselona’da geçirdiği günleri ‘hayatının en mutlu anları’ olarak tanımladı: “Evlendiğimiz gün gelinliğimi kendim giydim. Hatta duvağımı uzun olduğu için Erdinç taktı ve fotoğraflarda gördüğünüz gibi gayet başarılıydı bu konuda. Her şeyi kendimiz yaptık. Bilmediğimiz bir yerde, tanımadığımız insanların arasında yalnızca ikimizdik. Bu bizim için çok güzel bir deneyimdi.”



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