Duterte'nin sözcüsü: O katil değil, mecazi konuşuyor

Filipinler Devlet Başkanı'nın sözcüsü, Duterte'nin geçtiğimiz günlerde, Davao belediye başkanıyken yakalanan zanlılardan bazılarını kendisinin bizzat öldürdüğü yönündeki sözlerinin gerçekten yaşanan şeyler olmadığını, mecazi anlamda sarfedildiğini söyledi.

Sözcü Martin Andanar, BBC'ye "Sayın Duterte katil değildir" diye konuştu.

Duterte: Şüphelileri bizzat öldürdüm

Filipinler liderinin bu sözleri üzerine muhalefet liderleri ve insan hakları gruplarından Duterte'nin azledilmesi talepleri gelmişti.

Duterte, bu yaz başında devlet başkanlığına seçildiğinden bu yana tartışmalı açıklamalar yapıyor.

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Sözcüsü bugün, "O bir katil değil. Tarzı böyle. Belediye başkanlığı döneminden bu yana böyle konuşur. Biz her söylediğini bizzat yaşanan şeyler olarak algılamıyoruz. Ciddiye alıyoruz ama mecazi açıklamalar olarak görüyoruz" dedi.

Duterte bu hafta başında Davao kentinde suç işlediğinden kuşkulanılan kişilere yönelik yargısız infazlar konusunda "Kendim bizzat yapardım. Polise 'Ben yapabiliyorsam, neden siz yapamayasınız' mesajını vermek için" demiş ve şöyle sürdürmüştü:

"Davao'da motosikletimle, koca bir motosikletle dolaşır ve sokakları kontrol eder, aynı zamanda sorun var mı diye yoklardım. Gerçekten bir sorun arardım ki öldürebileyim"

Duterte yirmi yıl sürdürdüğü Davao belediye başkanlığı döneminde bölgede suç oranlarını azaltmış ancak suça karıştığı düşünülen kişileri öldüren ölüm mangalarını desteklediği iddiaları yüzünden şiddetli eleştirilere de uğramıştı.

Yargısız infazlarla ilgili benzer itirafları belediye başkanlığı sırasında da yapan Duterte, hitap ettiği kalabalıklara, adam kaçırdıklarından kuşkulanılan bir grup kişiyi bizzat öldürdüğünü söylemişti.

Duterte'nin muhaliflerinden Senatör Leila de Lima, bu itirafların Devlet Başkanı'nın azledilmesi için yeterli zemin olabileceğini söylüyor.

Sözcüsü Duterte'nin bu tür açıklamalarının kullandığı Fentanyl adlı ağrı kesicinin yan etkisi olabileceği iddialarını da reddetti.

Bu ilacın kafa karışıklığı, endişe hatta halusinasyon görmeye yol açabileceği söyleniyor. Duterte migreni ve bel ağrıları nedeniyle ilacı kullandığını kabul etmişti.

Sözcüsü Andanar, "Sağlığı yerinde. Kendisinin sabahlara kadar çalıştığını görüyoruz. Çok işi var ve sabırsızlanıyor çünkü ülkemiz pisliğe sürükleniyor" diye konuştu.

Filipinler'de Duterte'nin Mayıs ayında işbaşına gelip uyuşturucu ile mücadele hedefini ilan etmesinden bu yana polis, paralı güvenlikçiler ve sivil grupların yaklaşık 6 bin kişiyi öldürdükleri söyleniyor.