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BBC Türkçe

Duterte: Tanrı bana 'Küfretme yoksa uçağını düşürürüm' dedi

Küfürlü konuşmasıyla bilinen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uçak yolculuğu sırasında Tanrı'nın kendisine "Küfretme yoksa uçağını düşürürüm" dediğini, artık küfürlü konuşmayacağını söyledi.

28 Ekim 2016 17:30

Küfürlü konuşmasıyla bilinen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Tanrı'nın kendisini "küfretme" diye uyardığını, kendisinin de bu uyarıyı dikkate alarak dilini düzelteceğini söyledi.

Duterte, "Tanrı'ya küfürlü konuşmayacağıma söz verdim, Tanrı'ya söz, Filipin halkına söz demektir" dedi.

Japonya ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönen Duterte, Tanrı'nın uyarısını uçaktayken aldığını belirtti.

Duterte, ülkeye inişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir ses kulağıma küfretmeye son vermezsem uçağımı düşüreceğini söyledi, ben de küfretmemeye söz verdim" diye konuştu.

Sık sık Batı'yı hedef alan ve hakaret içeren sözlerinin, Filipinler'de Dutarte'ye desteği artırdığı düşünülüyor.

Duterte şimdiye kadar ABD Başkanı Barack Obama'ya "O..... çocuğu" diyerek küfretmiş, Avrupa Birliği'ne "iki yüzlü" demiş, ülkesini BM üyeliğinden çıkarmakla tehdit etmiş ve kendisiyle ilgili Hitler benzetmelerini onaylayarak, "Ben de 3 milyon uyuşturucu bağımlısını memnuniyetle katlederdim" ifadelerini kullanmıştı.

Duterte'nin, göreve seçildiği yaz aylarından bu yana Filipinler sokaklarında, uyuşturucu satıcısı olduğu söylenen binlerce kişi, polis ya da gönüllü çetelerce öldürüldü.

Rodrigo Duterte, Filipinler'de nüfusun çoğu gibi Katolik. Ancak Duterte'nin Papa'ya da ziyareti sırasında trafiği kitlediği için "O..... çocuğu" dediği biliniyor.

Duterte, çocukluğunda Amerikalı bir rahip tarafından cinsel tacize uğradığını siyasi görüşlerinin bu olaydan çok etkilendiğini söylemişti.

Filipinler lideri ülkesindeki Amerikan askerlerinin mümkünse iki yıl içinde ülkeyi terketmesini de istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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