Duterte, "O... çocuğu" dediği Obama'dan özür diledi: Seni gençlik yıllarında affettiğim kız arkadaşlarım gibi...

Filipinlerı Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, küfür ettiği eski ABD Başkanı Barrack Obama'dan özür diledi. Duterte, Obama'ya "Seni gençlik yıllarındaki kız arkadaşlarımı affettiğim gibi affediyorum" dedi

İsrail ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Duterte, 2016 yılında "O... çocuğu" dediği Obama'dan özür diledi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Filipinler Devlet Başkanı, "Ben seni affettim eğer kalbinde affetmek varsa sen de beni affet. Seni gençlik yıllarındaki kız arkadaşlarımı affettiğim gibi affediyorum" dedi.



Obama, ABD Başkanı olduğu dönemde Filipinler'deki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında ortaya çıkan insan hakları ihlallerini eleştirmişti.

Eleştirilere sinirlenen Duterte, Obama'ya küfretmişti. ABD Başkanı'na yönelik hakaret sonrası Beyaz Saray iki lider arasındaki görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu.