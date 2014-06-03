Dut ağacından düşen fizik profesörü hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesindeki dut ağacından düşerek ağır yaralanan fizik profesörü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Fizik Anabilim Dalı Başkanı İbrahim Kartal hayatını kaybetti.

Hakan Çelikbaş ve İlker Aktaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kartal, geçen cumartesi günü Samsun'un Çarşamba ilçesindeki evinin bahçesindeki dut ağacına çıktı. Gövdesi yüksek olan ağacın üst dallarını sallayarak dutları aşağıya düşüren 55 yaşındaki İbrahim Kartal, bu sırada bir anda dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Prof. Dr. Kartal, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Prof. Dr. Kartal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Evli olan Prof. Dr. Kartal'ın cenazesinin Çarşamba İlçesi'nde toprağa verileceği bildirilirken, acı haberle yakınları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki akademisyenler ve öğrencileri yasa boğuldu.

Üniversitede tören düzenlendi

Prof. Dr. İbrahim Kartal için bugün tören düzenlendi. Havanın yağışlı olması nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi Yemekhanesi'nde düzenlenen törene Prof. Dr. Kartal'ın eşi Şükran, kızı Kevser ve oğlu Salih Kartal'ın yanı sıra OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın , Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, öğretim üyeleri, yakınları ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Fakültemizin başı sağ olsun. Tüm yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum" dedi. Evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. İbrahim Kartal'ın cenazesi, yarın Çarşamba İlçesi Kiremithane Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Göğüceli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.