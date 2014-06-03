T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dut ağacından düşen fizik profesörü hayatını kaybetti

Samsunda dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek komaya giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kartal yaşamını yitirdi

03 Haziran 2014 21:00

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesindeki dut ağacından düşerek ağır yaralanan fizik profesörü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Fizik Anabilim Dalı Başkanı İbrahim Kartal hayatını kaybetti.

Hakan Çelikbaş ve İlker Aktaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kartal, geçen cumartesi günü Samsun'un Çarşamba ilçesindeki evinin bahçesindeki dut ağacına çıktı. Gövdesi yüksek olan ağacın üst dallarını sallayarak dutları aşağıya düşüren 55 yaşındaki İbrahim Kartal, bu sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. 

Ağır yaralanan Prof. Dr. Kartal, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Prof. Dr. Kartal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Evli olan Prof. Dr. Kartal'ın cenazesinin Çarşamba İlçesi'nde toprağa verileceği bildirilirken, acı haberle yakınları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki akademisyenler ve öğrencileri yasa boğuldu. 

 

Üniversitede tören düzenlendi 

 

Prof. Dr. İbrahim Kartal için bugün tören düzenlendi. Havanın yağışlı olması nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi Yemekhanesi'nde düzenlenen törene Prof. Dr. Kartal'ın eşi Şükran, kızı Kevser ve oğlu Salih Kartal'ın yanı sıra OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın , Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, öğretim üyeleri, yakınları ve öğrenciler katıldı. 

Törende konuşan OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Fakültemizin başı sağ olsun. Tüm yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum" dedi. Evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. İbrahim Kartal'ın cenazesi, yarın Çarşamba İlçesi Kiremithane Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Göğüceli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

 

ETİKETLER

İbrahim Kartalfiziksamsunprofdutağaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24