Borsada işlemler iki kez durduruldu

Yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 6,65 düşüşle 1,427.33 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 6,64, BIST Mali Endeks yüzde 7.87 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 6.06 eksideydi.

Düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla, Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

İkinci devre kesici

Endekste işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. Düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi.

Borsadan yapılan açıklamada, "Saat 10:38:20 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir" denildi.

Durdurulan işlemler 11.08'den itibaren yeniden başladı.

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