Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, dolardaki yükselişin ardından paylaştı: Ülkem için çok ama çok üzgünüm

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'nın dün doların sert bir şekilde yükselmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkati çekti. Kara, "Bütün kariyerimi verdiğim kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına üzgünüm. Ülkem için çok ama çok üzgünüm" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan artırmasının ardından, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ı görevden aldı. Sadece 4.5 ay görevde kalabilen Ağbal’ın yerine ise yine eski AKP milletvekili olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu gelişmelerin ardından doların ateşi bir kez daha yükseldi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Doların sert bir şekilde yükselmesinin ardından sitem dolu paylaşım yapan eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, ''Neden sessiz kaldığım soruluyor. İnanın içimden bir şey söylemek gelmiyor. Bütün kariyerimi verdiğim kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına üzgünüm. Ülkem için çok ama çok üzgünüm…” diye yazdı.