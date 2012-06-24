T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düşürülen uçağın yeri tespit edildi: Akdeniz'in 1300 metre dibinde

Suriye tarafından düşürülen Türk keşif uçağının yeri tespit edildi

24 Haziran 2012 19:09

Suriye ordusu tarafından uluslararası sularda vurularak düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F4 tipi 'Phantom' keşif uçağının enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi.

Malatya'dan havalandıktan bir süre sonra Hatay'ın güney batısında Suriye sahiline 13 mil uzaklıkta düşürülen Türk uçağının enkazının yeri tespit edildi.
 
TRT'ye konuşan Avrupa Yayın Birliği'nden kaynaklar, uçağın enkazının ve fırlatma koltuklarının Akdeniz'de 1000 ila 1300 metre arası bir derinlikte bulunduğunu söyledi.
 
Uçaktaki pilotları arama çalışmalarının Türk ve Suriyeli kurtarma ekipleri tarafından birlikte sürdürüldüğü  belirtiliyor.
 

ETİKETLER

suriyetürkiyekeşif uçağıakdeniz

İlgili Haberler

Suriye: Uçak askeri keşif amaçlıydı

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, düşürülen Türk uçağının askeri amaçlı olduğu ve keşif için bölgede bulunduğunu söyledi

Ankara Suriye'ye nota verdi

Türkiye, düşürülen askeri uçağa ilişkin Suriye'ye diplomatik nota verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24