Düşürülen uçağın yeri tespit edildi: Akdeniz'in 1300 metre dibinde

Suriye ordusu tarafından uluslararası sularda vurularak düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F4 tipi 'Phantom' keşif uçağının enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi.
Malatya'dan havalandıktan bir süre sonra Hatay'ın güney batısında Suriye sahiline 13 mil uzaklıkta düşürülen Türk uçağının enkazının yeri tespit edildi.
TRT'ye konuşan Avrupa Yayın Birliği'nden kaynaklar, uçağın enkazının ve fırlatma koltuklarının Akdeniz'de 1000 ila 1300 metre arası bir derinlikte bulunduğunu söyledi.
Uçaktaki pilotları arama çalışmalarının Türk ve Suriyeli kurtarma ekipleri tarafından birlikte sürdürüldüğü belirtiliyor.