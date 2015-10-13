'Düşürülen Malezya uçağını Rus yapımı Buk füzesi vurdu'



Rapor, uluslararası uzmanların da katkısıyla Hollanda'nın hava güvenliğinden sorumlu kuruluşu Güvenlik Araştırma Konseyi (OVV) tarafından hazırlandı.

'Uçağın burun kısmına isabet etti'

Rapor, OVV Başkanı Tjibbe Joustra tarafından tanıtıldı. Joustra, yolcu uçağının düşmesine Rus yapımı karadan havaya atılan bir Buk füzesinin neden olduğunu açıkladı. Uzman, füzenin uçağın burun kısmına, birinci pilotun bulunduğu sol tarafa isabet ettiğinin saptandığını söyledi.

Füzeyi kim, nereden fırlattı?

Hollandalı uzmanlar uçağın düşmesinden kimin sorumlu olduğuna, füzenin tam olarak hangi mevkiden fırlatıldığına açıklık getirmedi. Bu soruların yanıtının Hollanda savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aydınlatılması bekleniyor. Yolcuların büyük kısmının Hollanda vatandaşı olması nedeniyle savcılık adli birimleri harekete geçirmişti.

Aylardır yanıt bekleyen sorular

MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna’nın doğusunda, 17 Temmuz 2014 tarihinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgede düşürülmüştü. Uçakta 298 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Uçağı düşüren füzenin kim tarafından fırlatıldığı belirsizliğini koruyor. Kiev'e bağlı güçler ve ayrılıkçılar birbirlerini karşılıklı olarak suçluyor.

Moskova: 'Füze Ukrayna'nın denetimindeki bölgeden atıldı'

Öte yandan Buk füzelerini üreten Almaz-Antey şirketi de bugün konuyla ilgili Moskova'da bir basın toplantısı düzenledi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Jan Novikov, uçağı vuran füzenin Kiev güçlerinin kontrolündeki bir bölgeden fırlatıldığını ileri sürdü.

Almaz-Antey'in açıklamasında, füzenin Zaroşçenske bölgesinden ateşlendiği iddia edildi. Bölge, uçağın düşürüldüğü tarihte Ukrayna hükümet güçlerinin denetimi altında bulunuyordu.