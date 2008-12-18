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Sağlık

Düşünürken beynimiz ne kadar enerji kullanıyor?

Zeki olanlar zor olan bir problem üzerinde düşünürken daha fazla enerji harcıyorlar.

18 Aralık 2008 02:00

Zeki olanlar zor olan bir problem üzerinde düşünürken daha fazla enerji harcıyorlar.

BBC Focus dergisinde yer alan habere göre, vücut ağırlığımızın sadece yüzde 2-3'ü oranında ağırlığı olan beynimiz, vücudumuzun toplam enerji tüketiminin yüzde 20'sinden tek başına sorumludur. Bu da günde ortalama 400-500 kalori anlamına geliyor. Fakat bu oran beynin çalışırken zorlanmasına bağlı olarak değişiyor. Derin anestezi altında dahi beyin günde 150 kaloriye ihtiyaç duyar. Fakat fareler üzerinde yapılan araştırmalara göre, derin anesteziden uyanırken enerji ihtiyacı yüzde 50 artıyor.

Zaman'da yayımlanan habere göre; uyanıkken, beyin fonksiyonunun büyük bir kısmı kaslarımızı kontrol etmeye ve duyusal verileri işlemeye yarıyor. Zeki olanlar zor olan bir problem üzerinde düşünürken daha fazla enerji harcıyorlar.

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