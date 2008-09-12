Düşündükçe şişmanlıyoruz

Posta'da yer alan habere göre, Kanada’daki Quebec Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada çalışırken zihinlerini kullananların, ezbere dayalı iş yapanlardan ya da fiziksel güç yapanlardan daha çok enerjiye ihtiyaç duyduğu tespit edildi.



Düşünen ve beyni çalışan insanlardaki yemek yeme ihtiyacı da buna bağlı olarak daha fazla oluyor. Beyin gücü isteyen işlerin vücudun insülin ve glukoz dengesini bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Beyin işçileri bu nedenle çikolata veya şekerli yiyecekleri daha fazla tüketme ihtiyacı duyuyor” dedi.

