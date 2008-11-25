Düşüncesiz patron kalp hastası ediyor

İsveçli uzmanlar, kötü yönetici ile ciddi kalp hastalıkları riski arasında güçlü bağlantı buldu. Bu risk, kişi aynı işte ne kadar uzun süre kalırsa o kadar artıyor.Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan uzmanlar, iş yerinde hafifsenmenin ve destek görmemenin strese neden olabileceğini ve bunun da çalışanı sigara içmek gibi sağlıksız davranışlara itebileceğini belirttiler.Karolinska Enstitüsü ve Stockholm Üniversitesi'nden uzmanlar bu son araştırma için, Stockholm bölgesinde çalışan 19 ile 70 yaş arasındaki erkeklerin kalp sağlıklarını yaklaşık 10 yıl boyuncu inceledi. Araştırma süresinde ölümle sonuçlanan ya da sonuçlanmayan 74 kalp hastalığı vakası meydana geldi.Araştırmada ayrıca, katılımcılardan yöneticilerinin iletişim kurmada ne kadar iyi oldukları ya da personel için hedefleri ne kadar net belirleyebildikleri gibi yönetim tarzlarını değerlendirmeleri istendi. Bu değerlendirmenin sonucunda da, yöneticilerini ehil bulmayan çalışanların kalp krizi geçirme riski yüzde 25 olarak saptandı. Aynı işte uzun süre çalışanlar içinse bu risk yüzde 64 çıktı.