Düşünce Suçuna Karşı Girişim: Tahir Elçi’nin gözaltına alınması politiktir; ülkemiz adına utanıyoruz

Düşünce Suçuna Karşı Girişim, "PKK terör örgütü değildir” diyen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hakkında soruşturma açılarak gözaltına alınmasını eleştirdi. Elçi’nin gözaltına alınmasının politik bir tutum olduğunu öne süren Girişim, “Türkiye’de yargının siyasete alet edilmesinin yeni ve aşırı bir örneğini oluşturdu. Ülkemiz adına utanıyoruz” dedi.

Tahir Elçi’nin CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında söylediği “PKK Terör örgütü değildir. Bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir” sözlerinden ötürü hakkında soruşturma açılmasına tepki gösteren Düşünce Suçuna Karşı Girişimi adına Şanar Yurdatapan, yazılı bir açıklama yaptı. “‘PKK bir terör örgütü değildir’ veya ‘PKK bir terör örgütüdür’ demek eşit şekilde, ifade özgürlüğü kapsamındadır” denilen açıklamada, Elçi’ye yapılan uygulamanın ifade özgürlüğünü güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’ne, Anayasası’nın 26. maddesine ve Ceza Muhakemeleri Kanununa aykırı olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, herhangi bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması için önce ona bir çağrı yapılması ve bu çağrıya uymaması gerektiği belirtilerek, Tahir Elçi'ye böyle bir çağrı yapılmadığı ifade edildi.

Elçi’ye yüklenen suçun "Terör örgütü propagandası" olduğu belirtilerek, verilebilecek cezanın alt sınırının bir yıl, medyada işlenmesi halinde 1,5 yıl olduğu ifade edildi. Açıklamada “Alt sınırı 5 yılın altında olan suçlar için "istinabe yoluyla" (talimatla) ifade alınması mümkündür Yani Bakırköy Savcılığı bu işin yapılmasını Diyarbakır savcılığından isteyebilirdi” dendi.

Tahir Elçi'nin gece gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmesinin yasa dışı ve politik bir tutum olduğunun iddia edildiği açıklamada, “Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olacağı günlerin geleceğine inanıyor, bu günün bir an önce gelmesi için üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.