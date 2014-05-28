Online Düşünce Suçları Müzesi açıldı. Düşünce Özgürlüğü için 9. İstanbul Buluşması’nda, Düşünce Suçuna Karşı Girişim’den Şanar Yurdatapan’ın müzenin açılışını yapmasından önce Massachusetts Institute of Technology’den Prof. Dr. Noam Chomsky de telekonferansla toplantıya katıldı.

Chomsky: Orwell böylesini hayal edemezdi

Prof. Dr. Chomsky, eski CIA çalışanı Edward Snowden’ın ortaya çıkardığı ve Glenn Greenwald’ın yayımladığı belgelerin Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) dünyada elektronik etkileşime geçen herkesin bilgilerini edinmek istediğini ortaya çıkardığını belirterek “Böylesini ne George Orwell ne de başka bir distopya yazarı tahmin edemezdi” dedi.

“Bu projenin büyük bir heyecan ve ateşle dünyanın en özgür ülkelerinden birinde sürdürülüyor olması çok anlamlı. Bu aynı zamanda ABD Anayasası’nın ihlaline dayanıyor. Burada Haklar Belgesi son derece önemlidir. Yurttaşları gereksiz aranmadan koruyan çok açık hükümler vardır.

“Hükümetin avukatları ne çaba gösterirse göstersin bu ilkelerin bugünkü durumla uyuşması mümkün değildir. Burada aynı zamanda özel yaşamın korunması son derce önemli. ABD Anayasası kabul edildiğinde despot Britanya hükümdarı ABD vatandaşlarının özel hayatına ilişkin bilgi almaya çalışıyordu. Şimdiyse ABD aynısını kendi vatandaşlarına yapıyor.”

Düşünce suçları müzesi

Prof. Dr. Chomsky’nin konuşmasının ardından Yurdatapan Düşünce Suçları Müzesi’nin açılışını yaptı.

İnternetten ücretsiz gezilebilen müze hala güncelleniyor. Müzenin girişinde güncel olaylara ilişkin pano yer alıyor.

Müzede ise ister bir rehber yardımıyla isterseniz kendi başınıza gezebiliyorsunuz. Gezinti boyunca düşünceleri sebebiyle soruşturmaya uğramış, işkence görmüş, hapis yatmış yahut sürgün edilmiş kişilerin hikayelerine, ilgili belge ve dökümanlara ulaşmak mümkün.

Ayrıca Müze’de düşünceleri sebebiyle öldürülmüş kişilere ait mezarlık da bulunuyor.

Düşünce Suçları Müzesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.