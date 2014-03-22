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Dünya
Deutsche Welle

'Düşünce özgürlüğünden taviz verilemez'

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz Twitter'a erişimin engellenmesini Türkiye’nin AB'ye katılım müzakereleri açısından bakıldığında büyük bir sorun olarak gördüğünü kaydetti.

22 Mart 2014 15:11


Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte "Düşünce özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesi tartışılabilecek değerler değildir. Bunlar Avrupa Birliği'nin temelleridir" şeklinde konuştu.

Martin Schulz, AB'ye katılmak isteyen her ülkenin bu iki değeri garanti altına alması gerektiğini söyledi. Schulz bu değerlerden taviz verilmesinin ise mümkün olamayacağını vurguladı. Avrupa Parlamentosu Başkanı sözlerini "Geçen aylarda Türkiye'nin bazı alanlarda geriye doğru gittiğini tespit etmekten esef duyuyoruz" şeklinde sürdürdü.

Öte yandan dün sosyal medya platformu Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından, Twiter'a erişim sağlayabilmek için ön plana çıkan Google’ın DNS’lerinin de sabah saatlerinden itibaren kullanılamadığı belirtiliyor. 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 DNS'leri üzerinden sadece Twitter’a değil, internete erişiminin de sağlanamadığı gelen bilgiler arasında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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