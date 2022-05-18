Düşük faizli konut paketi fiyatları artırdı; satışlar geriledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin konuta erişimini kolaylaştırmak için açıkladığı 0,99 ve 0,89 faizli konut destek paketi piyasaya canlılık getirmedi.

Paketin açıklanmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göre 1 haftada 64 bin ilanda fiyat artışı gözlendi. Sektör temsilcilerine göre, geliştiricilerin ve mülk sahiplerinin yaptığı artışlar bazı noktalarda yüzde 100’ü geçerken, hareketliliğin ve satışların azaldığı belirtiliyor. Bazı emlakçılar da yeni paket sonrası telefonlarının artık hiç çalmadığını söyledi.

Diğer yandan sektör temsilcileri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle görüştükleri toplantıda ilk el konutta kredi sınırının 3 milyon olması gerektiğini ilettiklerini belirtti.

"Destek paketi ölü doğdu"

Dünya'dan Leyla İlhan'a konuşan ve destek paketi için "ölü doğmuş bebek" tanımı kullanan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, “0,99 faizli krediyle 1 milyon liralık birinci el konut aldığınızda aylık ödemeniz 14 bin TL. Aylık 14 bin TL ödeyecek birinin de aylık 25 bin TL geliri olması gerekir. Ayrıca 10 yıl boyunca hiçbir sağlık problemi olmadan bunu ödeme riskini de göze alması gerekir” dedi.

Pakette en doğru kısmın yarım kalan arzlara verilen destek olduğunu kaydeden Özcan, şöyle konuştu: “Ancak burada ‘1 yıl boyunca hiç fiyat artırmayacağım’ demek iflasa imza atmak demektir. Çünkü maliyet artıyor. Ya da oradaki liste fiyatına yüzde 70 enflasyon öngörüp yansıtmak gerekir ki bu sefer de talebi düşürüyorsunuz. Dolayısıyla alım satım artmadı ama liste fiyatları yüzde 20 oranında arttı. Olan hareket de azaldı, telefonlarımız çalmıyor. Çünkü Türkiye’de üretimin satın alma gücüne hitap etme sorunu var.”

"Ev almak isteyenin önüne engel oldu"

Paketin bir günde fiyatları 2 misli artırarak sektöre bir kaos getirdiğini kaydeden İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “Faizin düşmesi fırsatçıları harekete geçirdi. Zaten yüksek olan fiyatları daha da yükseltti. Bu da devletin sunduğu avantajı yok etti ve ev almak isteyenin önüne engel oldu. 2019’dan beri faiz indirimi sonrası fiyat artırma bir alışkanlık haline geldi” diye konuştu.

"Kredi sınırının İstanbul'da 3 milyon olması gerekiyor"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Z. Altan Elmas Bakan Nebati'ye görüştükleri toplantıda konut kredi paketinde ilk elde 2 milyon sınırı olduğunu, bunun İstanbul için 3 milyon olması gerektiğini ilettiklerini bildirdi.

Elmas "2 milyon lira Anadolu’da işe yarıyor. Örneğin bizim Antalya projemizde 1+1 ve 2+1 projelerimizde iş görüyor. Ancak İstanbul’da az kalıyor. Dolayısıyla İstanbul’da bu rakamın 3 milyon lira olmasını istedik. Çünkü mevcut haliyle sadece 1+1 dairelere yarıyor. Belki ileride İstanbul’a özel bu oran artırılabilir” değerlendirmesinde bulundu