Düşük yapanlar 'ultra doğurgan'

Doktorlardan oluşan bir ekip, sürekli düşük bebek yapan kadınların "ultra-doğurgan" olabileceğini bildirdi.

Doktorlara göre bazı kadınların rahimleri, normalde reddedilmesi gereken sağlıksız embriyoların da oluşumunu destekliyor.

PLoS ONE dergisinde yayınlanan araştırma raporu, bu şekilde oluşan hamileliklerin başarısız olduğunu açıklıyor.

Uzmanlar, bu araştırma sayesinde kadınların bu durumdan muzdarip olup olmadığını tespit etmek için tahlil yöntemlerinin geliştirilebileceğini umuyor.

Tekrar eden başarısız hamilelikler, İngiltere'de her yüz kadından birini etkiliyor.

Southampton kentindeki Prenses Anne Hastanesi ve Utrecht Üniversitesi'nin sağlık merkezinden doktorlar, normal doğurganlığa sahip ve mükerreren düşük yapan altı kadından rahim örnekleri aldı.

Kalite kontrol

Yüksek ve düşük kalitedeki embriyolar, rahim hücrelerinin arasında oluşan kanala yerleştirildi.

Doğurganlık seviyeleri normal olan kadınların hücreleri, yüksek kalitedeki embriyolara ulaşmak için büyümeye başladı. Düşük kalitedeki embriyolarıysa görmezden geldiler.

Ancak başarısız hamilelikler geçiren kadınların rahim hücreleri, hem yüksek hem de düşük kaliteli embriyolara doğru uzandı.

Prenses Anne Hastanesi'ninde danışman olan Prof. Nick Macklon, "Bu durumdaki kadınlar vücutlarının hamileliği reddettiğini düşünerek kendini suçlu hissediyor. Düşük yapma sebebinin bundan ziyade 'ultra-doğurganlık' olduğunu ortaya çıkardık. Vücutları hayatta kalamayacağı bilinen embriyoları bile kabul ediyor" dedi.

Macklon, "Sağlıksız embriyolar geliştiğinde, gebelik başarısız olacak olsa dahi, hamilelik testleri pozitif sonuç verebiliyor" açıklamasını yaptı. Ama üzerinde çalışılması gereken bu teori, başarısız hamilelikleri açıklamaya yeterli değil.

Jinekoloji uzmanı Siobhan Quenby, BBC'ye "Bu teori aslında çok çekici. İmplantasyonla ilgili fikirlerimizi değiştirecek bir araştırma. Normalde, kadınların vücutlarının embriyoları reddettiği için düşük yaptığı düşünülüyordu. Ancak bu duruma neden olan şey, aslında tam tersine her şeyin kabul edilmesi" dedi.

Quenby, bir sonraki etapta kadınların bu konuda test edilip edilemeyeceklerinin araştırılacağını söyledi. Eğer bir tahlil yöntemi geliştirilebilirse, kadınların embriyolarının değiştirilmesi de mümkün olabilir. (BBC Türkçe)