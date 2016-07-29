Düşük yapan kadına 50 yıl hapis cezası!

Meksika'da 700 kadın kürtaj yaptırmış ya da düşük yapmış olmasına rağmen cinayet işleme suçundan hapis yatıyor. İçlerinden en yüksek ceza 50 yıl. Susana Duenas Rocha da, bu kadınlardan biri.

Duenas Rocha 19 yaşındayken Meksika'nın orta kesimlerindeki Guanajato'da bir kliğine muayene olmaya gittiğinde, hamile olduğundan haberi yoktu. Klinikte kendisine düşük yapmış olduğunu söylediler.

Tedavisi sırasında bilgilendirilmediğini, hamile olduğunu düşük yaptıktan sonra öğrendiğini anlatıyor.

BBC'ye konuşan Duenas Rocha, "Sadece bir şeyin vücudumdan çıktığını hissettim. Bebek sahibi olduğumu ve düşük yaptığımı bana söylediklerini iddia ettiler ama söylememişlerdi" diyor.

Susana, 'bir yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. 2004'te 25 yıl cezasına çarptırıldı.

Cinayetten tutuklandı

Sivil toplum örgütü, Las Libres'e göre bu davada usülsüzlükler vardı.

Susana, bir haç önünde çocuğu olduğunu bildiğine dair yemin etmeye zorlandığını anlatıyor.

Susana, kendisine yöneltilen suçları itiraf edeceği boş bir evrağın doldurması için baskı gördüğünü ve zorla doldurduğu bu evrağın mahkemede karşısına delil olarak çıktığını söylüyor.

Evrakta, Susana'nın hamileliğini bilerek ve isteyerek sonlandırdığı iddiasına da yer veriliyor.

Las Libres örgütü ortada bir cinayet değil, sadece düşük olduğunu ispatlayan kanıtlar sunana dek altı yılını hapiste geçirdi.

Meksika'da düşük yapmak suç haline geldi

BBC'ye konuşan Las Libres'in yöneticisi Veronica Cruz, "Meksika'da 700 kadın, gerçekte yalnızca düşük yapmasına ya da kürtaj olmasına ragmen cinayet suçundan hapis yatıyor" diyor.

"Bir yakınını öldürme suçundan hapis cezası alan kadınların 70'inden fazlası aslında düşük yapanlar . Bir yakın öldürmek ise kanunlara göre çok daha ağır bir suç" diye açıklıyor.

Kadınlardan bazıları bu suç için öngörülen en yüksek cezayı aldı: 50 yıl hapis.

Meksika'da kürtajın cezası ise çok daha az. 5 yıldan 8 yıla varan hapis cezası ya da kefaletle serbest bırakılmak mümkün.

Yasal mücadele

Cruz, Meksika'da 2009 yılından beri kürtaj yaptıran kadınların giderek artan oranda suçlu muamelesi gördüklerini söylüyor.

2009'da Meksika'daki 32 eyaletin 16'sındaki yerel parlamentolar insan hayatının korunmasını "rahme düşme anından başlatan" yasal değişiklikler yaptı.

Eyaletlerdeki bu değişiklikler, başkent Mexico City'nin 12.haftaya kadar kürtajı yasal hale getirmesinin ardından yapıldı.

Toplusal dışlanma

Davalara ve tutuklamalara ek olarak, kürtaj olan ya da çocuk düşüren kadınlar toplumda da dışlanıyor.

Duenas Rocha, "Hapisteyken beni kendi oğlumun katili olmakla suçladılar. Bu köpeklerin bile yapmadığı bir şey" diyor.

Hapisten çıkmış olsa bile hala benzer suçlamalar ve sataşmalardan kurtulamadığını anlatıyor: "İnsanlar birbirlerine beni işaret ederek çirkin şeyler söylüyor. Taşınmak zorunda kaldık." diyor.