T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Diyadin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

20 Ocak 2018 00:56

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Diyadin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Diyadin ilçesi Dedebulak Köyü Şahinbey mezrasında yaşayan ismi açıklanmayan kadın, düşük yaptı. Kadının yakınları, 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Yolun karla kaplı olması üzerine 112 Aci ekipleri, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın talimatı ile bugün saat 16.30 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde bulunan Skorsky tipi helikopter, bölgeye sevk edildi. Helikopterle mezradan alınan kadın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan HANÇERAĞRI DHA AĞRI DiyadinDiyadinDedebulak KöyüKadınınAcilYolunAciJandarma KomutanlığınaAğrı Valisi Süleyman ElbanınDoğubayazıtHelikopterleDoğubayazıt Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24