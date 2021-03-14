Düşük rayiç bedel gösterdi; hem evi hem parasını kaybetti

İstanbul'da, Onur ve Orçun Gökalp 900 bin liraya satın aldıkları evin bedelini tapuda 360 bin TL gösterip ödemeyi elden yaptı. Evi satın aldıkları kişinin bankalara borcu çıktı, banka satış için “Borçlu mal kaçırıyor. Bu satış gerçek değil” iddiasında bulundu. Mahkeme satışı iptal ederken, bankaya da evi icradan satma yetkisi verdi.

Gökalp kardeşler, Kadıköy Suadiye’de 900 bin liraya aldıkları evin rayiç bedelini 360 bin liradan gösterip kalan parayı elden teslim etti. Taraflar arasındaki devir işlemi 24 Haziran 2015 günü tamamlandı. Ev sahibi Önder Bağrıaçık’ın mobilya şirketine verdiği krediyi tahsil edemeyince hakkında icra takibi başlattı. Bağrıaçık hakkında 70 kadar farklı icra takibi daha bulunuyordu. Bağrıaçık’tan kredisini tahsil edemeyen banka bu kez, mevcut tapularının yanı sıra yakın zaman önce devrini yaptığı tüm tapu kayıtlarını çıkardı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Gökalp kardeşlere yapılan tapu devri bilgisine de ulaşıldı.Banka avukatı dava dilekçesinde, anılan devrin mal kaçırma amaçlı olduğunu öne sürdü. Gökalp kardeşler adına yapılan savunmalarda ise “Bu satış gerçek bir satış” denildi. Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme bankanın talebini reddetti. Ancak istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu, mahkeme bu kez bankanın talebini kabul etti. Bankanın ‘tasarrufun iptali’ talebi ile açtığı davayı kabul eden mahkeme, evin banka tarafından icra yolu ile satışına da karar verdi. Mahkeme, 100 bin lirayı bulan yargılama ve avukatlık masrafının ödenmesinde de Gökalp kardeşleri sorumlu tuttu.