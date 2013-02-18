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Sağlık

Düşük proteinli yiyecekler Alzheimer'ı frenliyor mu?

Yapılan bir araştırmada düşük proteinli diyet uygulanan farelerin bilişsel becerilerinde ve hafızasında iyileşme görüldü

18 Şubat 2013 11:14

Yapılan bir araştırmayla düşük proteinli yiyeceklerle beslenen farelerin birkaç ayda daha az Alzheimer belirtisi gösterdiği tespit edildi. Bu tür beslenme biçiminin büyümeyi düzenleyen IGF-1 hormonunun seviyesini yüzde 30-70 azalttığı, bu hormonun etkilerini engelleyen bir proteinin 8 kat artmasını sağladığı vurgulandı.

Amerikalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada, hastalığın ileri aşamasındaki farelere düşük proteinli diyet uygulanırken, farelerin bilişsel becerilerinde ve hafızasında iyileşmenin yanı sıra Alzehimer'a yakalananların beyninde fazla biriken "tau" adlı protein seviyesinde azalma görüldü.

Aging Cell dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanlarının görüşü; klinik araştırmalar bu beslenme şeklinin insanlarda etkili olup olmayacağını belirleyecek olsa da başka seçenek olmadığında hastada protein kısıtlamasına gidilebileceği yönünde.

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