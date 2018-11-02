Düşük polarlı şeker pancarı, üreticinin tadını kaçırdı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesinde şeker üretimi ve hayvancılık sektöründe yem olarak kullanılan stratejik ürün pancarda, hastalık ve polar düşüklüğü nedeniyle sancılı hasat başladı. Geçtiğimiz yıllarda ilçede 80- 100 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl 35 bin ton olması bekleniyor. Pancarda geçen yıllarda 16 olan polar değerinin bu yıl 10 seviyesine düşmesi de üreticiyi üzdü.

Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kırsal Kulaca Mahallesi girişindeki pancar alım merkezine giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, “Pancar hasadı başladı. Bölgemizde geçtiğimiz yıllarda pancar üretimi durmuştu. Susurluk Şeker Fabrikası\'nın yeniden üretime başlamasıyla pancar üretimine ağırlık verdik. Geçtiğimiz yıllarda 80-100 bin ton olan rekolte, bu yıl 35 bin ton civarında. Pancarda rekolte düştü, ayrıca hastalık da var. Aynı zamanda polar değeri de düşük. Polar, 9-10 (şeker düzeyi) civarında çıkıyor. Tonundan 235 lira kazanmak için poların 16 olması gerekiyor. Poların 10 olmasıyla çiftçimiz ton başına ancak 150 lira kazanacak” dedi.

\'PANCAR ÜRETİMİ BİTER\'

Çelik, bu durumun üreticiyi önümüzdeki yıl pancar üretiminden kaçıracak anlamına geldiğini belirterek, \"Tarım Bakanımızla görüşmüştük. Şeker fabrikasının çalışması için çiftçimizin çalışması lazım. Hayvancılığın da gelişmesi adına bu fabrikanın faal olması lazım. Bu konuda devletin tasarrufu olmalı. Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bandırma, Susurluk, Yenişehir, Manyas adına söylüyorum bunu. O bölgelerde de durum aynı çünkü. Gerçekten pancar stratejik bir ürün. Sadece şeker olarak bakmayın, hayvancılığın da bitmemesi adına gerekenin yapılması lazım” diye konuştu.

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