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Yaşam

Düşük kolesterol prostat kanserinden koruyor

03 Kasım 2009 22:47

ABD'de yapılan bir araştırma, düşük kolesterolün, erkeklerin hızla yayılan prostat kanseri türüne yakalanma riskini azaltabileceğini bildirdi.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kolesterol seviyesini sağlıklı seviyede tutmakla, prostat kanserinin en saldırgan türüne yakalanma riski azaltılabiliyor.

Federal kanser önleme araştırması programına katılan 6 bin erkek üzerinde yapılan çalışmada, kolesterol seviyesi 200'ün altında olan erkeklerin, yüksek kolesterollü erkeklere göre saldırgan prostat kanserine (high-grade prostate) yakalanma riski yüzde 50 daha az olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, kolesterol tedavisi için kullanılan Lipitor ve Crestor gibi statin tipi ilaçları erkeklere tavsiye etmek için henüz erken olduğunu belirterek, bu ilaçların kalp hastalıklarını önlemek için de geniş biçimde kullanıldığına dikkat çekti.

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