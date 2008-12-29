Hamile kadınların en çok şikâyet ettikleri bir konu da baş ağrısıdır; fakat Amerikan Hamilelik Derneği bazı durumlarda baş ağrısının önlenebileceğini söylüyor.



İşte hamilelikte baş ağrısını önlemek için bazı öneriler:



• Yeterince uyuduğunuzdan emin olun ve gevşemek için biraz dinlenin.



• Sağlıklı besinlerden sık sık, fakat az yemek yiyin. Düşük kan şekeri baş ağrısına neden olabilir.



• Bol bol sıvı tüketin.



• Düzenli egzersiz yapın.



• Tansiyona bağlı baş ağrısını önlemek için mümkün olduğunca stresten uzak durun.



• Vücudunuzun duruş şekline dikkat edin.



• Kafein alımınızı sınırlandırın. Fakat aniden kafeini kesmeyin. Çünkü bu da baş ağrısına neden olur.

