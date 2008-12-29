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Sağlık

Düşük kan şekeri baş ağrısına neden olabilir

Hamilelik döneminde yaşadığınız baş ağrısının sebebi, düşük kan şekeri olabilir.

29 Aralık 2008 02:00

Hamile kadınların en çok şikâyet ettikleri bir konu da baş ağrısıdır; fakat Amerikan Hamilelik Derneği bazı durumlarda baş ağrısının önlenebileceğini söylüyor.

İşte hamilelikte baş ağrısını önlemek için bazı öneriler:

• Yeterince uyuduğunuzdan emin olun ve gevşemek için biraz dinlenin.

• Sağlıklı besinlerden sık sık, fakat az yemek yiyin. Düşük kan şekeri baş ağrısına neden olabilir.

• Bol bol sıvı tüketin.

• Düzenli egzersiz yapın.

• Tansiyona bağlı baş ağrısını önlemek için mümkün olduğunca stresten uzak durun.

• Vücudunuzun duruş şekline dikkat edin.

• Kafein alımınızı sınırlandırın. Fakat aniden kafeini kesmeyin. Çünkü bu da baş ağrısına neden olur.

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