Düşük hacimli kripto para birimleri borsalardan çıkarılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Kripto para birimi borsaları Kucoin ve Huobi, çeşitli kripto para birimlerinin, düşük hacim ve likidite nedenleriyle platformlar üzerinden kaldırılacağını açıkladı.

Kucoin, Bitcoin Gold ve Mobius dahil olmak üzere 10 kripto para birimini borsadan kaldırma, Huobi de 32 kripto para birimini uyarı listesine alma kararı verirken, iki borsa da kararlarını söz konusu kripto para birimlerinin zayıf likidite ve düşük ticaret hacimlerine sahip olmaları sebebiyle verdi.

Kucoin’den yapılan açıklamada Bread, Bitclave, Wepower ve Ethlend gibi kripto para birimlerinin, borsanın “özel işlem kuralları” gerekliliklerini yerine getirmedikleri sebebiyle borsadan çıkarıldıkları belirtilirken, “Kripto para birimleri projeleri, gözlem dönemi sonunda temel likidite gerekliliklerine uymadıkları takdirde borsadan çıkarılabilir” denildi. Kucoin açıklamasında ayrıca, söz konusu kararın “güvenilir kullanıcı deneyimi” sunmak adına verildiğinin altı çizildi.

Kucoin açıklaması, dünyanın en büyük dördüncü kripto para birimi borsası Huobi’nin 32 kripto para birimini platformdan kaldırma kararıyla aynı haftada duyurulurken, Huobi açıklamasında konuyla ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

“Blockchain endüstrisinin sağlıklı gelişimi ve yatırımcılarımızın haklarını ve çıkarlarını korumak adına, Huobi olarak platformumuz üzerindeki kripto para birimlerini, Kripto Para Birimleri Yönetimi Regülasyonları’na (Token Administration Regulations) uygun olarak belirli aralıklarla değerlendiriyoruz.”

Açıklamaya paralel olarak Huobi, borsadan kaldırılma riski altında olan kripto para birimlerinin yeniden değerlendirileceğini ekledi.

