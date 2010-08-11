‘Düşük bel’ pantolana sürgün cezası

T24 - Antalya’da bir komiser amirleriyle anlaşamadığı, bir kadın polis de düşük bel pantolon giydiği, göreve geç geldiği ve amirlerine küfrettiği gerekçeleriyle önce başka görevlere atandı.



Açtıkları davayı kazanıp görevlerine iade edilen iki emniyet görevlisi, bu kez de başka illere tayin edildi.

Üstleriyle anlaşamadığı iddia edilen Komiser İsmail Hakkı Efe (38), Ağustos 2009’da Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın tayin yazısıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Polis memuru Songül Demir (38) ise, görev yerinde düşük bel pantolon giydiği, nöbete gelmediği ve bu iki sebeple hakkında tutanak hazırlayan amire küfrettiği gerekçesiyle Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’ne atandı.

Komiser Efe ile Songül Demir, geçen Eylül Bölge İdare Mahkemesi’ne tayinlerinin usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Demir, kendisini düşük bel pantolon giymekle suçlayan amirinin kalçalarına baktığını iddia etti. Mahkeme tayinlerin Valilik imzasıyla yapılabileceğini, valinin de yetkisini devredemeyeceğine karar vererek polisleri geçen Kasım eski görev yerlerine iade etti.





Davayı kazandılar ama...



Aralık 2009’da tekrar göreve başlayan komiser ve polis, 10 gün sonra dönemin Valisi Alaaddin Yüksel imzasıyla tayin edildi. Bu tayinlere de itiraz eden Efe ve Demir, İl İnsan Hakları Kurulu’na şikayet dilekçesi verdi. Kurul, Efe’nin başvurusunun İl İdare Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilmesine, Demir hakkında devam eden soruşturmaların sonucunun beklenmesine karar verdi. Bu arada Demir Kocaeli’ne, komiser ise Kastamonu’ya tayin edildi.







