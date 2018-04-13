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Düştüğü traktörün altında kalarak öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ağaç dalına takılıp traktörden düşen Halil Mutlu (68), aracın arka lastiği altında kalarak öldü

13 Nisan 2018 19:34

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, ağaç dalına takılıp traktörden düşen Halil Mutlu (68), aracın arka lastiği altında kalarak öldü.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, kırsal Arabacıbozköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Halil Mutlu, yönetimindeki 45 LT 424 plakalı traktörüyle zeytinliğini sürerken, dala takılarak araçtan düştü. Traktörün arka lastiğinin üstünden geçtiği Mutlu, kaza yerinde öldü. Mutlu\'nun cesedi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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