T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düştüğü kuyudan kurtarılan ineğini öptü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, otlaması için meraya bırakılan inek, içi boş sulama kuyusuna düştü

10 Kasım 2017 13:00

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, otlaması için meraya bırakılan inek, içi boş sulama kuyusuna düştü. Gelen itfaiye ekibi, sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktörle çekerek kuyudan çıkardı. Sahibi, kurtarılmasına sevindiği ineğini öptü.
Harran\'ın Kahraman Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, Sabri Karataş’a ait inek otlaması için meraya bırakıldı. Arazide otlayan inek bir süre sonra otların arasında bulunan üzeri açık bırakılan 2 metre derinliğindeki içi boş sulama kuyusuna düştü. İneğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi önce kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Karataş, daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, içi boş su kuyusunda sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktör yardımıyla güçlükle kuyudan çıkardı. Sabri Karataş, kurtarılmasına sevindiği ineğinin önce başına su döktü ardından öpüp, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAGelenSahibikurtarılmasınaHarran Kahraman MahallesiSabri KarataşaArazideBaşarılıKarataşSabri KarataşFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24