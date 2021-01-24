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Spor

Dustin Poirier, 1 yıl aradan sonra ringlere dönen Conor McGregor'ı nakavt etti

24 Ocak 2021 12:07

UFC'de merakla beklenen Conor McGregor - Dustin Poirier maçının kazananı belli oldu. Dustin Poirier, Conor McGregor'u ikinci rauntta nakavt etti.

Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, 1 yıllık aradan sonra ringe çıkarken beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı.

İkili 6 yıl sonra tekrar karşılaştı. 6 sene önceki karşılaşmayı Conor McGregor, Poirier'i nakavt ederek kazanmıştı.

Conor McGregor, bu maç öncesi de "Poirier iyi bir dövüşçü ama onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim." demişti. Dünyaca ünlü sporcu, salondan koltuk değnekleri ile ayrıldı.

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