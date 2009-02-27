Dustin Hoffman'a sanat edebiyat nişanı

Biri 1980, diğeri 1989'da olmak üzere 2 Oscar ödülü kazanmış olan 71 yaşındaki sanatçı, bugün Paris'te düzenlenen törende, Fransa Kültür Bakanı Christine Albanel tarafından ''Sanat ve Edebiyat Şövalyesi'' madalyasıyla ödüllendirildi.Törende gözleri yaşaran ünlü aktör, ''Bu madalyayı hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Bu ödül, keşke sihirli birşey olup da beni Fransızca konuşturabilseydi'' dedi.Hoffman, yarın akşam da Fransızlar'ın Oscar'ı sayılan sinema ödülü Cesar ile taltif edilecek. Hoffman'a, sinemaya verdiği emekler için ''Onur Ödülü'' sunulacak.