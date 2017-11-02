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Dünya

Dustin Hoffman da tacizle suçlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Oscar ödüllü oyuncu Dustin Hoffman, ABD'de taciz skandallarına adı karışan en son Hollywood aktörü oldu

02 Kasım 2017 12:43

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Oscar ödüllü oyuncu Dustin Hoffman, ABD\'de taciz skandallarına adı karışan en son Hollywood aktörü oldu.
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan Hollywood’taki tecavüz ve taciz ifşaları Anna Graham Hunter’ın 1985 yılında 17 yaşındayken Hoffman’an tacizine uğradığını yazmasıyla devam etti. Hunter, “Deatlh of a Salesman” filminin setinde stajyerlik yaparken başrol oyuncusu Dustin Hoffman’ın tacizine uğradığını iddia etti.
Hollywood Reporter dergisindeki köşesinden tacizi anlatan Hunter, Hoffman’ın kendisine arabaya gitmeye çalışırken cinsel tacizde bulunduğunu, kadının tepkilerinin Hoffman’ı durdurmadığını yazdı. Hunter olayın detaylarını günlüğüne yazdığını ve günlüğü ablasına gönderdiğini belirtti.
Dustin Hoffman dergiye yaptığı açıklamada özür dilediğini belirterek, \"Kadınlara saygım büyüktür; eğer herhangi bir davranışım kendisini rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim\" dedi. (Fotoğraflı)

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