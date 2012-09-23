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Bilim / Teknoloji

Duşta ve yağmur altında Walkman keyfi

Kablo karmaşasını ortadan kaldıran, kulaklık tarzı giyilerek kullanılan cihaz, 13,5 mm kulaklıklar ile üst düzey ses deneyimi sunuyor

23 Eylül 2012 20:33

 

Sony, suya dayanıklı W Serisi Walkman’i müzikseverlerin beğenisine sundu. 
 
log.com.tr'de yer alan habere göre; Duşta ve yağmur altında kullanabileceğiniz Sony Walkman aynı zamanda su altında kolayca yıkanabiliyor. Cihazda “zappin” ve “jog dial” olarak adlandırılan özellikler de yer alıyor. Zappin özelliği kullanıcıların hareket halinde şarkı seçebilmesine, jog dial özelliği ise kullanıcıların cihazı pratik şekilde kullanabilmesine olanak tanıyor. 8 saat pil süresine sahip olan cihaz hızlı şarj özelliğini de bünyesinde barındırıyor. 3 dakika şarj ile 60 dakika kullanabileceğiniz cihazda 2 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Yalnızca 32 gram ağırlığa sahip olan cihaz siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış fiyatı ve satışa sunulacağı tarih ise henüz  belli değil.

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sony W Serisi Walkman

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