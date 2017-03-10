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BBC Türkçe

Düsseldorf'un en büyük garında baltalı saldırı: En az 5 yaralı

Almanya'nın batısındaki kentin en büyük tren garında baltalı bir kişi akşam saatlerinde çevredekilere saldırdı. En az 5 kişinin yaralandı, yaralı bir şüpheli de gözaltına alındı.

10 Mart 2017 04:09

Almanya'nın batısındaki Düsseldorf kentinin en büyük tren garında baltalı bir kişi çevredekilere saldırdı.

Saldırı sonucu 5 kişi yaralandı, yaralı bir şüpheli de gözaltına alındı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Yerel saatle akşam 21:00 sularında düzenlenen saldırının nedeni de bilinmiyor.

Alman polisi, iki kişinin gözaltına alındığı yönündeki ilk açıklamayı düzeltti.

Saldırı sonrası gar kapatılırken, polis gar ve çevresinde operasyon başlattı.

Düsseldorf'taki ana tren garı her gün 250 bin kişiye hizmet veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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