Düsseldorf'un en büyük garında baltalı saldırı: En az 5 yaralı

Almanya'nın batısındaki Düsseldorf kentinin en büyük tren garında baltalı bir kişi çevredekilere saldırdı.
Saldırı sonucu 5 kişi yaralandı, yaralı bir şüpheli de gözaltına alındı.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Yerel saatle akşam 21:00 sularında düzenlenen saldırının nedeni de bilinmiyor.
Alman polisi, iki kişinin gözaltına alındığı yönündeki ilk açıklamayı düzeltti.
Saldırı sonrası gar kapatılırken, polis gar ve çevresinde operasyon başlattı.
Düsseldorf'taki ana tren garı her gün 250 bin kişiye hizmet veriyor.