Düsseldorf’ta saldırı planlayan zanlıların davası başlıyor

IŞİD üyesi olmakla suçlanan üç kişinin yargılanmasına bugün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlanıyor.

Üç zanlı, 2016 yılında Düsseldorf'un eski şehir bölümünde terör eylemi düzenlemeyi planlamakla suçlanıyor.

İddianamede, iki zanlının intihar saldırısı düzenleyerek kendini havaya uçurmayı, diğerlerinin de yakındaki metro istasyonunda kaçan insanlara ateş açmayı planladığı belirtiliyor.

Resmi bilgilere göre, terör hücresinin lideri olduğu düşünülen Suriyeli Saleh A., Paris'te polise teslim oldu ve planlarını ifşa etti. Bunun ardından suç ortakları Almanya'daki mülteci kamplarında yakalandı. Saleh A., saldırı emrini daha 2014 yılında terör örgütü IŞİD'den aldığını kaydetti.

Üç zanlı, IŞİD üyesi olmak ve suç işlemek üzere plan yapmaktan yargılanıyor. Dördüncü bir şüpheli daha bulunuyor ancak onun ayrı bir davada yargılanacağı belirtildi.

Saleh A.: MİT ile birlikte çalıştım

Der Spiegel'in 17 Haziran 2016 sayılı baskısında yer alan bir haberde, Saleh A.'nın Türk istihbarat servisi MİT ile birlikte çalıştığını iddia ettiği bildirilmişti.

Habere göre, Saleh A., 2014'te IŞİD üyesi olduğu sırada Türkiye'ye gittiğini ve burada MİT ile işbirliği yaptığını, bu sayede Türkiye'de 50 IŞİD militanının yakalandığını ve çok sayıda terör saldırısının önlendiğini söyledi.

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dpa, BS/GA