Düşlediği gelinliği 15 yıl sonra giydi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te yaşayan Medine Bolat (34), 15 yıl önce düğün masrafı yapmak istemeyen kayınvalidesi tarafından kaçırılarak, evlendirildiği için gelinlik giyemedi. Sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, 15 yıl sonra Bolat\'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. 3 çocuk annesi kadının ellerine kına yakıldı, gelinlik giydirilerek, düğünü yapıldı.

Medine Bolat, Hatay\'da otururken, 17 yıl önce Fatih Bolat ile nişanlandı. 2 yıl nişanlı kalan kadın, gelinlik giyme hayali kurarken, masraf yapmak istemeyen kayınvalidesi tarafından kaçırıldı ve düğünü yapılmadan dünyaevine girdi. İki aile arasında bu nedenle yaşanan gerilimin ardından Gaziantep\'e yerleşen Bolat çiftinin aradan geçen süre içinde 3 çocukları oldu. Hayallerini süsleyen gelinliği giyemediği için büyük üzüntü duyan ve bunu yakın çevresine sık sık anlatan Medine Bolat\'ın hayalini arkadaşları gerçekleştirdi. Bolat\'ın arkadaşları, sosyal medyada 30 bin takipçisi bulunan \'Gaziantep Kadının Gücü Platformu\' kurucusu Medine Fırtına ile irtibata geçerek, durumu anlattı. Bunun üzerine Fırtına ve platformun yöneticileri, bir restoranda etkinlik düzenleyerek, Bolat\'a kına gecesi yapıp, gelinlik giydireceklerini duyurdu. Yüzlerce kadının katıldığı etkinliğe Medine Bolat ile eşi Fatih Bolat, gelinlik ve damatlık giyerek, geldi. Zılgıtlarla karşılanan çift, dans ettikten sonra stüdyoya giderek, düğün fotoğrafı çektirdi.

\'GELİN ARABASI GÖRÜNCE AĞLIYORDUM\'

Yıllar sonra hayalinin gerçekleşmesiyle çok mutlu olduğunu anlatan Medine Bolat, platform üyelerine teşekkür ederek, \"15 yıl önce nişanlıyken kayınvalidem, beni kaçırdı ve bu nedenle düğünümüz olmadı. Ne zaman bir gelin arabası görsem ağlıyordum. Gelinlik, içimde hep bir ukde olarak duruyordu. Konuyu anlattığım arkadaşlarım, \'Gaziantep Kadının Gücü Platformu\'yla iletişime geçmişler. Platform kurucusu Medine Fırtına ve arkadaşları, benim için böyle bir organizasyon düzenlemiş. Ben de durumdan eşime bahsettim. O da sağ olsun, kabul etti. Bugün, hayallerim gerçek oldu. Her şey için çok teşekkür ederim\" dedi.

\'KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTEDİK\'

Platform kurucusu Medine Fırtına ise Bolat\'ın durumunu öğrenince çok üzüldüklerini ve sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturduklarını anlatarak, şunları söyledi:

\"15 yıl önce gelinlik giymeden evlenen bir arkadaşımızın hayalini gerçekleştirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Biz, sosyal medya üzerinden harekete geçerek, kadının gücünü göstermek istedik. Hayallerin gerçek olabileceğini göstermek istedik. Bir kadının gücünü ispat ederek, ne isterse yapabileceğini göstermek istedik. Gelinlik görünce ağlayan, hayallerini gerçekleştirmeyen bir bayan vardı. Onun isteği, düğün fotoğrafıydı. Biz ise ona yemekli bir düğün yaptık. Bunu üyelerimizin ve sayfa yöneticilerimizin katkılarıyla yaptık. Yardımı ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.\"

Medine Bolat\'ın eşi Fatih Bolat da etkinlik dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, \"Ben, kendimden daha çok eşim için sevindim. Ne kınamız ne düğünümüz oldu. Eşimin içi, hep buruktu. Böyle bir teklifle geldi kabul ettim. O şimdi çok mutlu ben de çok mutlu oldum. Etkinliği yapanlara teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Fotoğraf çekimi sonrası yeniden restorana dönen Medine Bolat için kına töreni yapıldı. Bolat\'ın çevresini saran kadınlar, türküler eşliğinde dans ederek, ellerine kına yaktı.



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