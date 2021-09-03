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Spor

Dusko Tosic, Pjanic transferinde büyük rol oynadı

03 Eylül 2021 08:50

Beşiktaş'ın tüm dünyada ses getiren Miralem Pjanic transferinde eski oyuncusu Dusko Tosic, büyük rol oynadı. Tosic, yakın arkadaşı Pjanic için tüm aşamalarda yardımcı oldu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, yakın arkadaşı Miralem Pjanic'in transferinde rol oynayan isimlerin başında oldu. Tosic, hem Beşiktaş'a hem de Pjanic için tüm aşamalarda yardımcı olurken TFF Lisans işlemleri sırasında da yardımcı olmak için Pjanic'in yanında oldu.

Lisans işlemlerinin ardından A Spor'un canlı yayınına çok kısa konuşan Tosic, "Pjanic arkadaşım ve bu transferde Beşiktaş'a yardım ettim. Umarım iyi oynar." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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