Dusko Tosic'den Eran Zahavi değerlendirmesi: Türkiye'de en az 20 gol atar

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Guangzhou RF'den takım arkadaşı, Eran Zahavi'nin, Türkiye Ligi'nde en az 20 gol atacağını iddia etti.

Dusko Tosic, Fenerbahçe'nin gündeminde olan İsrailli futbolcu Eran Zahavi'nin çok önemli bir futbolcu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Guangzhou RF formasıyla geçen sezon 28 maçta 28 gol attı. Önceki dönemdeki gol sayıları da oldukça fazlaydı. Gollerini sadece Çin'de attığı düşünülmesin. İsrail Milli Takımı'nda da oldukça başarılıydı.



Avrupa Şampiyonası elemelerinde attığı 11 golle; Harry Kane ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle yarıştı. En önemli özelliklerinden biri çok çalışkan olması. Zahavi, tam bir Alman çalışma disiplinine sahip.

"Hücum hattında tüm bölgelerde görev yapabiliyor"

Saha içerisinde de çok bitirici şutlar atabiliyor. Sadece 9 numarada değil, forvet arkası, 10 numara ve kanat bölgesinde de oynayabiliyor. Hücum hattında neredeyse tüm bölgelerde görev yapabilme özelliğine sahip. Eğer Fenerbahçe, Zahavi'yi alabilirse büyük iş yapacağını düşünüyorum. Şuna eminim ki eğer transferi gerçekleşirse Türkiye Ligi'nde en az 20 gol atar."