T24 LogoT24 Logo
Dünya

Düşesler Prens Harry ve Meghan Markle çiftini kutladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - İngiltere Cornwall ve Cambridge Düşesleri, nişanlandıklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftini kutladı

29 Kasım 2017 19:23

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - İngiltere Cornwall ve Cambridge Düşesleri, nişanlandıklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftini kutladı.
Pazartesi günü Kraliyet Rezidansı Clarence House\'ta nişanlandıklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle\'ın nişan haberiyle ilgili olarak yerel basına konuşan Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, çift için \"çok mutlu ve heyecanlı\" olduklarını söylediler.
Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles, nişan için, \"Amerika\'nın kaybı fakat bizim kazancımız. Bazen kötü haberlerle sarılı bir ortamda, güzel bir haber duymak çok iyi oluyor. Çok mutluyuz\" dedi. Camdbridge Düşesi Kate Middleton ise, eşi Prens William ve kendisinin çift adına çok sevindiğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek çifti kutladı.
Prens Harry ve Meghan Markle\'ın düğünü, 2018 Mayıs ayında İngiltere\'nin Windsor kentinde bulunan ve Prens Charles ile Camilla Parker Bowles\'un evlendiği Windsor Sarayı\'nda gerçekleşecek. Düğünü gerçekleştirecek olan isim Canterbury Başpiskoposu Justin Welby olarak açıklanırken, Başpiskopos\'un nişan haberlerini \"büyük bir coşkuyla\" karşıladığı ve çifte \"uzun yıllar boyu mutluluk dilediği\" söylendi.  
Kensington Sarayı\'nın açıklamasına göre, kilise servisi ve müzik dahil olmak üzere düğün masraflarını kraliyet ailesi karşılayacak. Düğünün tam tarihi henüz açıklanmazken konuyla ilgili olarak Prens Harry\'nin sözcüsü düğünün \"çifti yansıtacağını\" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHACornwallCambridge DüşesleriPrens HarryMeghan MarklePazartesiKraliyet Rezidansı Clarence HouseCornwall Düşesi Camilla Parker BowlesCambridge Düşesi Kate MiddletonBazenCamdbridge Düşesi Kate Middleton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24