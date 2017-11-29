Düşesler Prens Harry ve Meghan Markle çiftini kutladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - İngiltere Cornwall ve Cambridge Düşesleri, nişanlandıklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftini kutladı.

Pazartesi günü Kraliyet Rezidansı Clarence House\'ta nişanlandıklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle\'ın nişan haberiyle ilgili olarak yerel basına konuşan Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, çift için \"çok mutlu ve heyecanlı\" olduklarını söylediler.

Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles, nişan için, \"Amerika\'nın kaybı fakat bizim kazancımız. Bazen kötü haberlerle sarılı bir ortamda, güzel bir haber duymak çok iyi oluyor. Çok mutluyuz\" dedi. Camdbridge Düşesi Kate Middleton ise, eşi Prens William ve kendisinin çift adına çok sevindiğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek çifti kutladı.

Prens Harry ve Meghan Markle\'ın düğünü, 2018 Mayıs ayında İngiltere\'nin Windsor kentinde bulunan ve Prens Charles ile Camilla Parker Bowles\'un evlendiği Windsor Sarayı\'nda gerçekleşecek. Düğünü gerçekleştirecek olan isim Canterbury Başpiskoposu Justin Welby olarak açıklanırken, Başpiskopos\'un nişan haberlerini \"büyük bir coşkuyla\" karşıladığı ve çifte \"uzun yıllar boyu mutluluk dilediği\" söylendi.

Kensington Sarayı\'nın açıklamasına göre, kilise servisi ve müzik dahil olmak üzere düğün masraflarını kraliyet ailesi karşılayacak. Düğünün tam tarihi henüz açıklanmazken konuyla ilgili olarak Prens Harry\'nin sözcüsü düğünün \"çifti yansıtacağını\" söyledi.