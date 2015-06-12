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Dünya
Deutsche Welle

Düşes unvanını kaybetti

İspanya Kralı 6’ncı Felipe, yolsuzluk davasından yargılanan ablası Cristina’nın düşes unvanını elinden aldı.

12 Haziran 2015 15:17

Kral 6'ncı Felipe'nin emri cuma günü resmi gazetede yayınlandı.
Cumartesi günü 50 yaşına basacak olan Prenses
Cristina, 1997'de eski hentbol yıldızı
Iñaki Urdangarin ile evlenmiş, babası ve dönemin Kralı Juan Carlos'tan Palma de
Mallorca Düşesliği unvanını almıştı. Cristina'nın düşeslik unvanının alınmasıyla 47
yaşındaki eşi Urdangarin de Palma de Mallorca düklüğü unvanını kaybetmiş oldu.
Karara resmi gerekçe gösterilmedi ancak konunun Prenses ve eşi hakkındaki yolsuzluk
davası ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.
Prenses Cristina eşinin vergi kaçakçılığı yapmasına yardımcı olmakla yargılanıyor. Eski
Olimpik hentbolcu Inaki Urdangarin hakkında zimmetine para geçirmek ve milyonlarca
euro değerinde kara parayı kamu fonları aracılığıyla aklamaktan iki dava bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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