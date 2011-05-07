Düşes Middleton'ı bir ayda 2 beden zayıflatan diyet

T24 - Rüya gibi bir törenle Galler Prensi William ile evlenen Düşes Catherine Middleton, Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan’ın geliştirdiği protein ağırlıklı diyetle bir ayda iki beden birden zayıfladı. Diyet sonrasında kilo almanın önüne geçen yöntem iki haftada 5 kilo verdirmeyi vaat ediyor.







Kraliyet düğünü sağlık alanında da bir çılgınlık yaşanmasına sebep oldu. Kate Middleton’ın düğünden önce uyguladığı diyetin annesi Carol tarafından açıklanmasının hemen ardından tüm dünya, Fransa’dan çıkan mucize Dukan diyetini konuşuyor. 4 aşamalı Dukan diyetini uygulayarak iki beden küçülen Düşes Catherine, kendini hiç kısıtlamadan, balık, et, tavuk gibi proteinleri yiyerek bir ayda iki beden inceldi. Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan tarafından 30 yıllık çalışma sonunda geliştirilen Dukan Diyeti, dünya çapında bir fenomen haline geldi. Sadece Fransa’da beş milyonun üstünde satan kitapta zayıflamak isteyenlere protein ağırlıklı bir rejim sunuluyor.



Et yemek serbest!

Beslenme düzenini değiştirerek, kişinin sağlıklı bir diyete girmesini amaçlayan sistemde protein 1 numaralı öğe. Kuzu haricinde sakatatlar da dahil olmak üzere etin her türlüsünün serbest olduğu diyette önemli olan nokta, garnitür, makarna, pilav ve ekmek gibi yan yemekleri mümkün olduğu kadar az tutmak. Diyette yağ oranı düşük süt ürünleri de tavsiye ediliyor. Yemeklerin kızartma, haşlama ya da fırında yapılmasını öneren Dr. Dukan, sıvı ve katı yağ kullanımının olmaması gerektiğini vurguluyor. Protein ağırlıklı beslenmek vücuttaki sıvı kaybını arttırıyor. Protein temelli bir beslenme daha önce geliştirilen diğer beslenme düzenlerine göre daha az kalori barındırıyor. Proteinler yapısı itibarıyla vücut tarafından sindirilirken daha çok kalori yakıyor. Bu sebeple ağız kokusuna sebep olsa da Doktor Dukan, bu yan etkiyi kilo vermenin bir göstergesi olarak tanımlıyor.

UYARI: Bu beslenme yöntemi protein ve et ağırlıklı olduğu için gut vetansiyon sorunu olanlar bu yöntemi danışman eşliğinde uygulasınlar.



Dört aşamada zayıfla

1-Atak dönem:

Diyetin başlangıç aşaması olan bu dönemde Dr. Dukan’ın belirlediği yiyecekleri 7 gün boyunca tüketebilirsiniz. Bu dönem vücutta birikmiş ödemi atmayı sağlıyor. Et yemeklerinin yanında mümkün olduğu kadar yan tabaklardan ve ekmeklerden uzak durun. 7 günde 2-9 kilo verilebiliyor. Hızlı kilo verimi sayesinde rejimin başında kişinin morali üst düzeyde tutuluyor.

2- Seyir dönemi:

İlk bir hafta boyunca yediğiniz besinlerin yanı sıra ikinci dönemde listedeki domates, mantar ve soğan gibisebzeleri yemeye başlıyorsunuz. Bu sayede yavaş yavaş oluşan beslenme düzeninizden de alınan keyfin üst düzeye çıkması planlanıyor. Bu dönem vermek istediğiniz kiloya kadar devam ediyor, eğer çok kilo vermek istiyorsanız bu dönem aylarca devam edebilir.

3- Destek dönemi:

İkinci dönemden sonra ideal kilonuza sahip olduğunuzda kendinize ödül vermenin zamanı geldi. Bu dönem boyunca haftada sadece iki öğün karpuz gibi sulu meyveler, ekmek ve peynir gibi besinleri tüketebilirsiniz. Haftada bir öğün makarna ve pilav gibi karbonhidrat alabilirsiniz. Böylece yeni beslenme düzeninize tamamen alışırsınız.

4- Koruma dönemi:

En önemli dönem olan koruma döneminde kişi, haftada bir gün yandaki üç maddeyi uygulama şartıyla diyetten önceki hayatlarına geri dönerek istediği besinleri tüketebilir. Dr. Dukan kitabında “Atak döneminin başında sevdiğiniz yemeklere geçici olarak veda edin” diyerek diyet sonrasında aşırı kilo alımının önüne geçiyor.



Yumurta da balık da serbest

Etler: Fırında ve ızgarada yapılan ya da haşlanan yağsız etler tüketilebilir. Diyette kuzu eti tavsiye edilmiyor. Ciğer ve dil gibi sakatatların yanı sıra derisi alınmış ördek ve kaz da yenilebilir.

Deniz ürünleri: Somon ve ton balığı gibi yağlı balıkların aksine çipura ve barbunya da yenilebilir. Midye, ıstakoz ve yengece izin var.

Jambon: Yağsız ve az yağlı jambonlara izin var.

Yumurta: Rafadan ve katı yumurta yenilebilir. Tavada yağda yapılmasına izin yok.

Süt ürünleri: Yağsız olması koşuluyla peynir, süt ve yoğurt tüketilebilir.

Sebzeler: Ispanak, havuç, mantar ve patlıcanın da dahil olduğu 30’a yakın sebze ve meyveye izin var.



Yıldızların favorisi oldu

Kraliyet düğününden önce Catherine Middleton'un annesi Carole 'kızım dükan diyeti sayesinde kilo verdi' açıklamasının ardından diyet, Fransa sınırlarını aşıp tüm dünyaya yayışmaya başladı. Bugüne kadar 14 dile çevrilen ve 32 ülkede piyasaya çıkan kitapta yazanları, özellikle yeni anne olan yıldızlar uyguluyor. Bu yıldızlar arasında ünlü oyuncu Javier Badem’den olan çocuğunu doğuran Latin yıldız Penelope Cruz, Avustralyalı güzel Nicole Kidman, Jennifer Lopez ve Brezilyalı topmodel Gisele Bündchen de bulunuyor. Dolgun hatlarıyla şöhrete kavuşan Lopez, bu diyetle kısa süre içinde eskisinden de zayıf oldu. Victoria’s Secret’ın eski baş meleği Gisele Bündchen de doğumdan kısa bir süre sonra başladığı diyet sayesinde eski formuna kavuşarak podyumlara geri dönmüştü.

Diyetin avantajları

-Hızlı kilo vermeyi sağlıyor.

-Açlık hissini ortadan kaldırıyor.

-Diğer diyetlerin aksine bazı fiziksel aktiviteyi zorunlu koşuyor.

-www.dukandiet.com sitesinden destek alabiliyorsunuz.

Tuz azalacak

Fazla tuz vücuda zararlıdır. Az tuzlu bir beslenme düzeni tansiyonu düşürür. Ayrıca tuz vücuttaki suyu tuttuğu için yanımış yağların atılmasını da engeller. En önemlisi de tuz, mide asidini harekete geçirerek iştahı arttırır.



Ezber bozan diyetisyen

Dukan diyeti teorisinin ilk temelleri 1975’lerde atıldı.



Protein temelli bir beslenme sunan Atkins diyeti ile karşılaştırılan Dukan diyeti teorisinin ilk temelleri 1975’lerde atıldı. O dönemde ilk obez hastasıyla karşı karşıya kalan Dr. Pirre Dukan, 70’lerde düşünülenin aksine aşırı kiloyu düşük kalorili ve az besin tüketilen diyetlerle ortadan kaldıramayacağını düşündü. Hastalarının yeniden kilo almasını istemeyen Dukan, 4 adımlı zayıflama yöntemini ortaya attı. Araştırmaya başladığı ilk günden 20 yıl sonra kitabı ‘Je ne sais pas maigrir’ (Nasıl kilo vereceğimi bilemiyorum) piyasaya çıktı.

Sağlığına kavuşmak isteyen erkek obez hastası sayesinde diyeti geliştirdiğini söyleyen Dukan, kitabında hazırladığı 100 ürünlük liste sayesinde katı sınırlamaları ortadan kaldırıyor.

Dukan kitabında diyetin en önemli özelliği olarak sık sık ve istenildiği kadar yemek yeme olduğunu vurguluyor.



5 milyon sattı

Beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan tarafından geliştirilen Dukan Diyeti, 2000’de Fransa’da kitap olarak satışa çıktı. 30 yıllık araştırma sonucunda kitap halini alan rejim sadece Fransa’da 5 milyondan fazla satarak ülkenin en çok satan kitabı oldu. 14 dile çevrilen ve 32 ülkede basılan Dukan Diyeti, dünyanın en çok ziyaret edilen sanal kitap mağazası Amazon.com’da da bir haftadır en çok satan kitap. Amazon’da 49 gündür en çok satan 100 kitap listesinde yer alan Dukan Diyeti, New York Times gazetesinin en çok satanlar listesinde de birinci oldu. Kitap, “5 milyon Fransız yanılıyor olamaz” cümlesiyle tanıtıldı. Düşes Catherine’in başladığı diyet, düğünden sonra tüm dünyanın dikkatini çekti.



Her gün 20 dakika yürüyüş zorunlu

Dukan, zayıflamak isteyenlere pek çok gıdayı serbest bırakıyor. Bunları 10 farklı kategoride toplayan diyetisyen, diğer diyetlerin yasakladığı hemen hemen bütün besinlerin kullanımına izin veriyor. Günde 1.5 litre sıvı tüketmenin zorunlu olduğu diyette her gün 20 dakika yürüyüş yapmak da beslenme düzeninin tek zorunlu fiziksel aktivitesi. Dukan diyetinin bir de internet sitesi var. Bu site sayesinde zayıflamak isteyenler kilolarını ve ideal kilolarını yazarak internet sitesinden destek alabiliyor. Sanal alemde yapılan yorumlar 6 haftada 20 kilo kaybeden olduğunu da 2 haftada 2 kilo veren olduğunu da gösteriyor. Fakat ortalama 2 haftada 5 kilo veriliyor.



En az 1,5 litre su için

Su diyette mutlaka olmalı. Çünkü su, böbrekleri çalıştırarak yanmış yağların vücuttan atılmasnı kolaylaştırır. Su içmeden diyet yapmak ve yağları yakmak vücuda zarar verir, kilo verme sürecini yavaşlatır. Vücuttaki yanmış yağların atılmaması durumunda selülitler ortaya çıkar. Sadece su da değil, çay, kahve ve kola da bu kategoriye dahil edilebilir. Fazla tuz vücuda zararlıdır. Az tuzlu bir beslenme düzeni tansiyonu düşürür.



