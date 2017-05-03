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Dünya
BBC Türkçe

Düşes Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarını çeken paparazziler yargılanıyor

Davanın savcısı mahkemeyi "çok büyük cezalar" vermeye davet etti

03 Mayıs 2017 23:03

İngiltere'de Cambridge Dükü Prens William, eşi Düşes Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarının bir Fransız dergisinde yayınlanmasının, annesi Prenses Diana'nın paparazziler nedeniyle yaşadıklarını göz önünde bulundurunca daha da üzücü olduğunu açıkladı.

Prenses Diana 1997 yılında Paris'te fotoğrafçılar tarafından takip edilirken geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Prens William'ın yazılı açıklaması, Fransa'da özel hayatın ihlali ve suç ortaklığı suçlamalarıyla altı kişinin yargılandığı duruşmada okundu.

Fotoğraflar, 2012 yılında çift Fransa'nın güney doğusundaki Provence'de tatil yaparken çekilmiş ve Fransız Closer dergisinde yayınlanmıştı. Middleton'ın mayolu fotoğrafları ise yerel gazete La Provence'te yayınlanmıştı.

Çift, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yeğeni olan Vikont David Linley'in şatosunda kalıyordu.

Paris merkezli ajans fotoğrafçıları Cyril Moreau ve Dominique Jacovides, İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerini teleobjektiflerle çekmekle suçlanıyor.

Suçlamaların yöneltildiği diğer kişiler ise Closer'ın editörü Laurence Pieau, derginin sahibi olan Mondadori grubu yöneticisi Ernesto Mauri, La Provence fotoğrafçısı Valeria Suau ve La Provence editörü Marc Auburtin.

Davanın savcısı mahkemeyi "çok büyük cezalar" vermeye davet etti.

Closer dergisinin avukatı Paul-Albert Iweins ise dük ve düşesin 1,5 milyon euro tazminat almayı hedeflediğini söyledi.

Avukat, düğünleri canlı yayınlanan ve basının ilgisini çeken çiftin fotoğraflarının özel hayatın ihlali sayılamayacağını öne sürdü.

Fotoğrafçılar Cyril Moreau ve Dominique Jacovides ise Closer'ın kullandığı fotoğraflarda kendilerinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını iddia etti.

Mahkemenin 4 Temmuz'da kararını açıklaması bekleniyor.

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