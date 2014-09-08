Düşes Kate Middleton ile Prens William ikinci bebeklerini bekliyor

Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William ikinci bebeklerini bekliyor. İngiliz Mirror gazetesi, çiftin ikinci bebeklerini beklediğini ve bir süredir devam eden iddiaların da Clarence House tarafından doğrulandığını yazdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kate Middleton, Prens William ve çiftin yakınlarının bu haberle çok mutlu oldukları da ifade edildi. Middleton'ın tıpkı ilk hamileliğinde olduğu gibi sabahları mide bulantısı şikayeti yaşadığı da belirtildi.

Çiftin ilk bebeği Prens George bir süre önce bir yaşına girdi.